20 октября состоялся девятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1, после которого из 14 пар бороться за звание лучших остались 7 пар. В этой передаче выбыла телеведущая Людмила Барбир.

Темой этого вечера стало детство и образы доброты и света: Рождество с подарками, мультфильмы, мечты, школа, первая влюбленность. Вместе со взрослыми участниками выступали талантливые танцоры-дети из "М-студио", призеры чемпионатов по спортивным танцам. Ведущими шоу традиционно были Юрий Горбунов и Тина Кароль. Судьи шоу - король современной хореографии Франсиско Гомес, прима-балерина Екатерина Кухар и главный судья шоу Влад Яма. Постоянным четвертым судьей проекта стал балетмейстер и народный артист Украины Григорий Чапкис, с появлением которого участники отметили свою мотивацию танцевать качественнее. На балконе конкурсантов ждал ведущий, известный комик Юрий Ткач в образе Микки Мауса.

Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Даниель Салем и Юлия Сахневич

Самый техничный участник шоу и секси-символ проекта ресторатор Салем и хореограф Юлия Сахневич станцевали квик-степ под песню "All I want for Christmas it’s you". Вместе с ними танцевали двое 7-летних бальников - Дима и Агата. Номер был о том, что детей нужно растить с максимальной верой в чудеса.

Чапкис - 9, Гомес - 8, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 34 балла от судей.

2. Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир и хореограф Дмитрий Жук поставили самбо под песню Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee в образах жгучих мексиканцев с пятью детьми. Во время исполнения танца Барбир села на шпагат. При комментировании танца Чапкис вышел на паркет и сам станцевал некоторые элементы классического танца в латино-американской программе.

Чапкис - 8, Гомес - 7, Кухар - 8, Яма - 7. Всего 30 баллов от судей.

3. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в девятом эфире танцевали контемпорари с танцовщицей Меланией Сушко. Постановка под песню "Naughty Boy ft. Beyoncé, Arrow Benjamin - Runnin" была о том, что ощущают дети, если есть проблемы в семье. Яровенко рассказал про свое детство и причину, по которой принял приглашение для участия в шоу, - стать увереннее. Пара получила следующие оценки от судей:

Чапкис - 9, Гомес - 8, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 34 балла.

4. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире станцевали джайв под песню "Тима Белорусских - Незабудка" вместе с чемпионами по бальным танцам - 11-летним Матвеем и 10-летней Стефанией. Остапчук рассказал, что с детства мечтал стать артистом, ему часто не хватало праздника.

Чапкис - 9, Гомес - 7, Кухар - 8, Яма - 8. Всего 32 балла.

5. Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина танцевала вальс под песню "Elvis Presley - Oh My Love" с хореографом Евгением Котом и чемпионом по бальным танцам Дмитрием Калмыковым.

Чапкис - 8, Гомес - 7, Кухар - 10, Яма - 8. Всего 33 балла.

6. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили хип-хоп под песню MONATIK "LOVE IT ритм" вместе с коллективом бальников. По словам Анны, она пережила болезненное расставание с любимым человеком - Александром Онищенко. На этом проекте она призналась, что конкурирует в первую очередь с самой собой. "И пусть бывшие жалеют о том, что потеряли", - акцентировала она.

Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 40 баллов.

7. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко станцевала ча-ча-ча под Pink Floyd - Another Brick In The Wall с хореографом Дмитрием Дикусаром и коллективом бальников, в котором было 8 танцоров. По словам Булитко, она пришла на проект, чтобы стать еще более женственной и чувственной. И призналась, что хотела бы стать мамой.

Чапкис - 9, Гомес - 7, Кухар - 8, Яма - 7. Всего 31 балл от судей.

8. Елена Кравец и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец в образе Мэри Поппинс танцевала фокстрот в паре с Максом Леоновым и профессиональными бальниками - Юрой и Соней. Кравец рассказала, что ее дочь уже 9-й год танцует в балете Аллы Духовой "Тодес" и мотивирует ее на танцевальные достижения.

Чапкис - 10, Гомес - 8, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 36 баллов от судей.

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались пары: Салем-Сахневич и Барбир-Жук. В итоге шоу покинула телеведущая Людмила Барбир, которая танцевала джайв "за жизнь". На прощание она созналась, что не была готова говорить прощальные слова и не станцевала в шоу танго и хип-хоп, которые любит. "Идите дальше, грызите этот паркет, всем спасибо", - поблагодарила она каждого, кто работает над этим проектом.