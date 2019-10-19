Вечером в пятницу, 18 октября, Высший антикоррупционный суд так не избрал меру пресечения для экс-замсекретаря СНБО Олега Свинарчука, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Около 02.30 в ночь на субботу защита попросила о перерыве. Прокурор не возражал. Судья объявил перерыв до полудня 19 октября. Заседание продолжится в 12.00.

Такое решение вынес следственный судья Тимур Хамзин.

Адвокаты Гладковского, который ранее был известен как Свинарчук, требовали, чтобы его отпустили под личное обязательство. По их словам, за последние полгода их подзащитный больше десяти раз выезжал из Украины, но всегда возвращался.

В то же время детектив НАБУ зачитал справку из СБУ о якобы намерениях Свинарчука бежать из страны из-за уголовного дела. По словам прокурора, Свинарчук не раз уклонялся от следственных действий по причине своего отсутствия в стране.

Обвинитель требовал арестовать Свинарчука с залогом в 100 миллионов 782 тысячи гривен.

Напомним, что Гладковского, который ранее был известен как Свинарчук, подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

По версии следствия, он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку по завышенным ценам грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Вторая часть подозрения касается сдачи в аренду элитной квартиры на Печерске и машиноместа.

Также мы писали, что Гладковский рассказал, как перед задержанием уже ехал к трапу самолета, но его вернули пограничники.