Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, меру пресечения которому 18 октября избирает Высший антикоррупционный суд, рассказал, как его 17 октября сначала сняли с рейса в аэропорту "Борисполь", а потом задержали.

По словам Олега Гладковского, в "Борисполе" он уже ехал в автобусе к трапу самолета, когда его вернули обратно. Пограничники взяли у него паспорт для проверки, и пока проверяли, самолет улетел. После этого он вернулся в город, перебронировал билет, и тем же днем снова поехал в аэропорт, где и был задержан.

"Меня таким образом проверяют (в аэропортах - Ред.) уже несколько месяцев", - заявил Гладковский.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из зала Высшего антикоррупционного суда, где вечером 18 октября выбирают меру пресечения для Олега Гладковского.

Отметим, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. По версии следствия, он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку по завышенным ценам грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317).