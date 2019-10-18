Около 525 тысяч человек вышли на улицы Барселона в пятницу для участия в манифестации, которая приурочена ко всеобщей забастовке. Об этом сообщает полицейская служба Каталонии, передает Интерфакс.

Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

С приветственным сообщением в "Твиттере" обратился к участникам акции глава Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра. "Поздравляю участников Марша за свободу, которые заполонили всю страну. Спасибо всем, кто продемонстрировал мирную гражданскую силу движения за независимость. Мы победим и продолжим идти вперед!" - написал он.

Кроме того, сообщается, что в городе снова начались беспорядки - на улицах Барселоны снова горят контейнеры с мусором. Есть сообщения и о первых за этот вечер пострадавших.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, еще 16 были задержаны и отправлены под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принимавших участие в столкновениях с полицейскими.

Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Также, по информации El Pais, в Барселоне и окрестностях заблокированы основные транспортные пути в результате всеобщей забастовки и акций протеста.

"Всеобщая забастовка в Каталонии, которую организовали профсоюзы в знак протеста против приговора лидерам сепаратистов, которые поддерживают независимость региона, с начала дня привел к блокаде автодорог и улиц города", - говорится в сообщении.

При этом многие подъезды к Барселоне заблокированы из-за шествия пяти колонн протестующих, которые направляются к центру Барселоны с целью участия в вече, запланированном на 17 часов.

Ситуация в аэропорту Барселоны контролируемая, аэропорт работает нормально, за исключением отмены 57 рейсов из почти 1000 в расписании.

Вчера вечером столкновения демонстрантов с полицейскими возобновились, как минимум 42 человека пострадали, по данным Службы экстренной медицинской помощи Каталонии. Кроме того, испанское Министерство внутренних дел сообщило о 16 арестованных участников протеста.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.