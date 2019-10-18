В Национальном антикоррупционном бюро пояснили, что экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений, задержали 17 октября, так как детективы знали, что он собирается сбежать из страны.

Детектив НАБУ сообщил, что у Бюро была информация "из компетентного органа" (позже, он уточнил, что речь об СБУ), что Олег Гладковский намерен бежать из Украины с целью уклонения от уголовной ответственности.

"Это заставило нас действовать быстрее, и персона была задержана", - сказал детектив. Он также зачитал справку из СБУ о якобы намерениях Свинарчука скрыться из-за уголовного дела.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из зала Высшего антикоррупционного суда, где вечером 18 октября выбирают меру пресечения для Олега Гладковского.

Также мы писали, что, по версии следствия, бывший первый заместитель секретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". В результате таких действий государству нанесен более 10,62 миллиона гривен убытков.