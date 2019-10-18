В Киеве разоблачили незаконную деятельность двух частных медицинских центров, которые торговали рецептами на наркотическое средство - метадон. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева.

Правоохранители выяснили, что должностные лица, работающие в двух медицинских центрах, изготавливали и сбывали рецепты на отпуск наркотического средства - метадон при отсутствии медицинских показаний. За один такой документ они просили от 300 до 700 грн. В дальнейшем лица, которые приобрели рецепт, направлялись в аптеки коммунального предприятия и на основании указанного документа покупали наркотические средства.

По результатам проведения обысков в частных медицинских центрах, аптеках и по месту жительства причастных лиц, обнаружено и изъято значительное количество бланков, рецептов на право приобретения наркотических средств, медицинскую документацию, штампы, печати врачей, компьютерную технику. В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления и решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч.1 ст.309 - незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта (лишение свободы до 3 лет); ч.1 ст.319 - незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств из корыстных побуждений (ограничение свободы до 3 лет); ч.2 ст.307 - незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц (до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

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