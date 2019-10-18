Олигарх Игорь Коломойский после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын Грегори, в матче с "Прометеем" начал присылать сообщения с угрозами в адрес президента Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаила Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и судей.

Об этом говорится в сообщении ФБУ, оказавшемся в распоряжении "Страны".

Как сообщается, в результате комиссия по правовым отношениям открыла производство из-за нарушений со стороны болельщиков "Днепра" во время игры 14 октября в Днепре.

Так, в частности, в обращении указано, что во время и после игры начали поступать сообщения (в 15.07 часов) на личный номер (WhatsАрр) президента ФБУ от абонента Игоря Коломойского с угрозами в адрес судей матча и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского, а также высказывания относительно недовольства результатами матча и необходимости наказания судей.

Кроме того, угрозы со стороны Игоря Коломойского были высказаны в адрес Владимира Дубинского на его личный номер, а именно требование снятия команды "Прометей" с участия в чемпионате Украины и "угроза разрушить его собственный бизнес".

"То есть, принимая во внимание, что известный публичный деятель и отец игрока БК "Днепр" Грегори Коломойского - Игорь Коломойский является болельщиком команды "Днепр", на матче между командами БК "Днепр" и БК " Прометей" постоянно находился рядом с Валерием Кондратьевым - президентом БК "Днепр" - фактически угрозы были применены против соперника БК "Днепр" и судей на матче, что может квалифицироваться как попытка влияния на официальный результат", - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, ФБУ просит предоставить официальную позицию клуба относительно поведения Игоря Коломойского как зрителя и болельщика БК "Днепр" до 22 октября.

Ранее сообщалось, что сын олигарха Коломойского переехал в Украину и играет в баскетбол.

Также мы писали, что Коломойский забирает сына-баскетболиста из США в Украину.