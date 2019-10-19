В субботу, 18 октября, (19 октября по киевскому времени) в США пройдет бой между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. На кону сразу две награды. Победитель заберет чемпионский пояс соперника. Гвоздик сейчас чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC. У Бетербиева пояс IBF.

Трансляция боя доступна на "Интере". Передача о боксе выйдет в эфир в 04:30, Бой Гвоздик- Бетербиев ожидается примерно в 05:00, но как показывает практика, старт может и затянуться из-за других выступлений.

Что происходит в США:

5:00 В этом же весе также присутствуют Сергей Ковалев (чемпион по версии WBO) и Дмитрий Бивол (WBA).

4:51 "Он честный, он надежный человек", - ответил тренер Гвоздика на вопрос о качестве, который он ценит в своем подопечном больше всего

4:30 Ранее Гвоздик уже боксировал в Филадельфии. На 2300 Arena он победил Дуду Нгумбу. Сегодня бой пройдет на Liacouras Center, рассчитанной на 10 200 мест.

Главный бой вечера Гвоздик - Бетербиев. В андеркарте пройдет бой из 10 раундов между Кудратилло Абдукахоровым и Луисом Коллазо (полусредний вес).

04:00 Промоутер российского боксера Дениса Бивола заявил, что хотел бы, чтобы тот вышел на ринг против победителя сегодняшнего боя. Тогда на кону будут уже три пояса: WBC, IBF и WBA.

Гвоздик vs Бетербиев

Александр Гвоздик. Возраст: 32 года. Рост: 189 см. Размах рук: 192 см. Вес: 79,15 кг.

Достижения в профессиональном боксе: 17 боев - все победы, 14 из них нокаутом. Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC. Титул завоевал в декабре 2018 года в бою с Адонисом Стивенсоном. А в марте 2019-го отстоял в поединке с Дуду Нгумбу.

Артур Бетербиев. Возраст: 34 года. Рост: 182 см. Размах рук: 184 см. Вес: 79,06 кг.

Достижения в профессиональном боксе: 14 боев - все выиграл нокаутом. Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF. Титул завоевал в ноябре 2017 года, забрав пояс у Энрико Келлинга. Затем дважды доказывал свое право на него: в боях с Каллумом Джонсоном и Радивое Калайджичем.

Оба соперника уже встречались 10 лет назад. На турнире в Турции, в 2009 году, Бетербиев разбил Гвоздику нос и бой остановили досрочно.

На пресс-конференции перед боем Гвоздик сказал, что не хочет переводить бой в политическую плоскость. "Я живу в Калифорнии (США - Ред.), он живет в Монреале (Канаде - Ред.)" - сказал украинский боксер.

Взвешивание, дуэль взглядов

Накануне боксеры провели дуэль взглядов и сфотографировались со своими чемпионскими поясами.

А также провели взвешивание, которое показало, что у них почти одинаковый вес: 79,15 у украинца и 79,06 у россиянина.

Что говорят перед боем

Александр Гвоздик дал интервью перед боем. Бетербиева он назвал серьезным боксером. А своей целью назвал стать абсолютным чемпионом и собрать 4 пояса.

Спортсмен рассказал, что спорт - это шоу-бизнес с контрактами и пиаром. Еще 15 лет назад ему казалось, что если бы он зарабатывал 500 долларов в месяц - ему бы хватило на всю жизнь, а тогда он зарабатывал 100 долларов. Сейчас этих денег на жизнь уже не хватает. При этом Гвоздик сказал, что счастье не в деньгах и что он не хотел бы "стать зажравшимся".

За поединок с россиянином Гвоздик заработает рекордные для своей карьеры полтора миллиона долларов.

Также он рассказал, что его жена лично на боях не присутствует, но их смотрит. И хотя он не привык с ней обсуждать бокс, но иногда она дает хорошие советы.

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик приехали в Филадельфию поддержать Александра Гвоздика. На взвешивании в зале был замечен Усик, который поддерживал земляка.

"Саша, я тебя прошу. Бей его так, как ты бил меня. Это больно" - посоветовал Усик накануне.

Промоутер компании К2 Александр Красюк перед поединком сказал, что зрителей ждет напряженный бокс. Задача Бетербиева - сфокусироваться на подбородке Гвоздика, а украинцу нужно удерживать соперника на дистанции и наносить удары по корпусу и голове. По его мнению, два высококлассных спортсмена на ринге покажут скорее не рубку, а разыграют боксерскую шахматную партию.

Тренер Артура Бетербиева Макс Рэмси сказал, что уважает Гвоздика и что он был единственным чемпионом, который согласился принять вызов. Он отметил, что у украинца есть скорость, техника и сила.