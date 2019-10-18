Сегодня вечером в Киеве Высший антикоррупционный суд рассмотрит меру пресечения для Олега Свинарчука-Гладковского.

Бывшего первого засмсекретаря СНБО задержали вчера в "Борисполе" сотрудники НАБУ.

Его подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".

НАБУ видит в этом конфликт интересов. Детальнее о том, что вменяют соратнику Петра Порошенко - в материале "Страны" Машины с крестами и Путин из гильз. За что НАБУ задержало Олега Свинарчука.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из суда, который начался вечером пятницы.

Суд по Гладковскому. Прямой эфир

22:00 Гладковский в перерыве говорит, что он президент корпорации "Богдан", а санитарные машины поставляла другая компания - "Богдан-Моторс", в которой он собственником не является.

"Богдан-Моторс" - это группа предприятий, и к сожалению все они находятся в залоге, поскольку был взят кредит на большой строительство. Там есть и немецкий банк...", - заявил Гладковский.

21:48 Технический перерыв на 15 минут. Под судом тем временем начинается митинг "Национального корпуса".

21:45 Свинарчука хотят взять на поруки три человека, сказал судья.

21:43 У Гладковского есть жилье в Испании на 272 квадратных метра, заявил обвинитель.

21:35 Прокурор говорит, что Свинарчук не раз уклонялся от следственных действий по причине своего отсутствия в стране.

21:32 Судья зачитывает ходатайство защиты об освобождении Гладковского в зале суда.

21:25 Адвокаты говорят, что оспаривают в этом суде только незаконность задержания Гладковского. И не обсуждают на данный момент обвинений против их подзащитного.

21:24 Защита говорит, что информация о "бегстве Свинарчука"не подтверждается его прошлыми возвращениями в Украину.

21:22 Инересно, что за все это время лично с Гладковским не проводили ни одного процессуального действия. Хотя, по словам адвоката, "дел так много, что даже я не понимаю, по каким из них шли обыски. Там 100500 этих дел".

21:18 В НАБУ говорят, что у них был информация "из компетентного органа", что Гладковский намерен бежать из Украины с целью уклонения от уголовной ответственности. Позже он заявил, что речь о СБУ.

"Это заставило нас действовать быстрее, и персона была задержана", - детектив. Он также зачитал справку из СБУ о якобы намерениях Свинарчука уехать от уголовного дела.

То есть по сути в НАБУ говорят, что задерживать Свинарчука не собирались, а сделали это "на всякий случай", чтобы не сбежал.

21:16 Детектив НАБУ говорит о том, что против Гладковского есть еще дела. Но активные следственные действия шли именно по нынешнему делу (речь видимо о поставках санитарных машин в армию).

21:14 Оригинальный дизайн герба на вывеске ВАКС.

21:12 Свинарчук рассказал, как его задержали. Он заявил, что в "Борисполе" его буквально сняли с рейса - вернули, пока он ехал в автобусе к трапу. Пограничники взяли у него паспорт для проверки, и пока проверяли, самолет улетел.

После этого он вернулся в город, перебронировал билет, и тем же днем снова поехал в аэропорт, где и был задержан.

"Меня таким образом проверяют (в аэропортах - Ред.) уже несколько месяцев", - заявил подозреваемый.

21:11 "Я никогда не был бенифициарным собственником компании Богдан-Моторс", - заявил Гладковский. Он сказал, что является лишь ее президентом.

21:08 Прокурор рассказал, что Свинарчук использовал зал официальных делегаций при попытке отлета из Украины. Хотя уже не был чиновником. Гладковский это подтвердил.

21:03 Заседание после короткой паузы продолжилось.

21:00 Защита говорит, что не успела прочитать несколько томов дела. "Это нереально за несколько часов освоить", - адвокат Свинарчука протряс в воздухе фолиантами.

20:57 Прокурор говорит, что за лето на предприятиях Гладковского было проведено несколько обысков.

20:54 Слово взял Гладковский. "Я даже собственноручно подавал заявление, чтобы эти расследования прошли быстрее". Говорит, что задержание происходило с нарушением закона. Подтвердил, что начал бессрочную голодовку.

20:43 Адвокаты требуют, чтобы Гладковского выпустили под личное обязательство. говорят, что Свинарчук за последние полгода больше десяти раз выезжал из Украины, но всегда возвращался - зная о том, что на таможне на него стоит "флажок".

Таким образом, считает защита, никакого намерения уклоняться от следствия у него нет.