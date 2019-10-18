В России заговорили о том, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк может оказаться фейковой. Об этом пишет портал dni.ru.

Такую теорию высказывают некоторые поклонники Заворотнюк. Поводом для нее послужила история с госпитализацией Бари Алибасова. Когда тот якобы отравился чистящим средством, на деле все оказалось хорошо разыгранным спектаклем. Еще большее недоумение вызывает молчание родных актрисы о состоянии ее здоровья.

"Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", "Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу", "Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали", - цитирует портал пользователей социальных сетей.

Несмотря на этом, многие по-прежнему очень переживают о состоянии здоровья актрисы. Впрочем, даже несмотря на то, что в сети появились официальные странички, на которых опровергаются все недостоверные данные о состоянии здоровья актрисы, актуальной информации по-прежнему нет.

Напомним, семья Заворотнюк опубликовала заявление о том, что тяжелые ситуации каждый переживает по-своему.

Также мы писали, что близкие актрисы впервые прокомментировали ее болезнь.