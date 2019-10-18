Задержанному в Киеве мужчине, которого подозревают в серии нападений, совершенных в Днепровском районе столицы, избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

В сентябре этого года на территории Днепровского района Киева была совершена серия нападений на местных жителей. Правоохранители установили ​​причастность к совершению двух таких нападений 44-летнего местного жителя, который ранее находился на принудительном лечении в психиатрическом учреждении за совершение умышленного убийства в невменяемом состоянии.

18 октября мужчине объявили подозрение по ч.1 ст.121, ч.4 ст.296 УК Украины. По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 суд избрал ему меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура міста Києва

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