В Киевсовете разработали проект новых правил пользования столичным метро, по которым нельзя играть на музыкальных инструментах, возить животных без клеток, велосипеды и заходить в метро в грязной одежде.

Проект опубликован на сайте Киевсовета.

Как отмечается в документе, кроме слишком объемного багажа, взрывоопасных или наркотических веществ, предлагается запретить перевозку животных без клеток или контейнеров, если это не собаки-поводыри. Кроме того, провоз велосипедов разрешается только в разобранном виде или в чехле.

Также в проекте говорится, что сотрудники метро могут не пустить пассажира "с неопрятным внешним видом". Как пояснили в Киевсовете они имеют в виду людей "обнаженных, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом".

В старых правилах был только запрет на пребывание в метрополитене без обуви.

Помимо этого, новые правила запрещают расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.

Ранее сообщалось, что в Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект".

Также мы писали, что Днепровский метрополитен купил устаревшее советское оборудование в 250 раз дороже его реальной стоимости.