Адвокат Руслан Волынец, представляющий интересы экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений, полагает, что меру пресечения его подзащитного изберут 18 октября. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Нам сегодня было объявлено подозрение. Господин Гладковский был допрошен в качестве подозреваемого. Допрос длился почти 4 часа. Фабула дела такая, как была в средствах массовой информации, речь идет о двух фактах: покупка автомобилей МАЗ и декларирования", - заявил Руслан Волынец.

Адвокат сообщил, что защита Гладковского подала жалобу в Высший антикоррупционный суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Сегодня было подано в ВАКС заявление-жалоба на незаконное, на наш взгляд, вчерашнее задержание. (...) Вчера нас задержали как лицо, подозреваемое в совершении преступления, а подозрение объявили только сегодня", - сказал он.

Волынец полагает, что заседание по поводу избрания меры пресечения Гладковскому состоится вечером 18 октября. По словам адвоката, возможно, сегодня будет даже два заседания, либо же и жалоба на задержание Гладковского, и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения рассмотрят на одном.

Руслан Волынец также рассказал, что Гладковский продолжает голодовку, которую объявил вечером 17 октября.

Напомним, следствие считает, что бывший первый заместитель секретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". В результате таких действий государству нанесен более 10,62 миллиона гривен убытков.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно.