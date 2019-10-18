Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик прибыл в Филадельфию в США, где пройдет титульный поединок Александра Гвоздика с россиянином Артуром Бетербиевым. Видео опубликовано на странице Luckypunch.net в facebook.

На записи Усик выразил слова поддержки Александру Гвоздику, а также призвал боксера бить своего нынешнего соперника, как когда-то бил его самого.

Видео: Facebook/Luckypunch.net

Напомним, в ночь на 19 октября в Филадельфии (США) чемпион WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик и чемпион IBF россиянин Артур Бетербиев проведут объединительный бой. Победитель станет обладателем двух титулов.

Поединок должен состоятся в 4:30 по киевскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал “Интер”. Букмекеры отдают минимальное преимущество в данном противостоянии украинскому боксеру.

Ранее сообщалось, что в США перед боем Александра Усика унесли с ринга на носилках американского боксера. Фото.

Также мы писали, что Усику нужно провести еще один бой перед тем, как выходить против Джошуа.