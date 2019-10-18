1 ноября "Нафтогаз" направит "Газпрому" исковые требования на сумму $11 млрд. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Также чиновник прокомментировал информацию относительно того, что "Газпром" ставит условием заключения нового контракта на транзит газа отказ Украины от победы в Стокгольмском арбитраже.

"А я вам говорил :(((( С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться. И хорошо, что 1 ноября мы вышлем Газпрома наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - написал Витренко.

Скриншот: Facebook/ Юрий Витренко

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Летом европейские суды отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Также мы писали, что в конце сентября в Нафтогазе заявили, что долг Газпрома вырос на $257 миллионов.