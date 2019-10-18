Доллар начал уверенно наступать на гривну. Во время торгов на межбанке украинская нацвалюта упала на 18 копеек до 25,08-25,11 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как сообщается, финальные сделки и вовсе заключались по 25,15 грн/$, однако с начала недели доллар прибавил уже 45 копеек. Бурный рост котировок вынудил выйти на торги Нацбанк: регулятор продал сегодня из резервов порядка $30 млн по курсу 25,10 грн/$.

Ключевым фактором спроса сегодня стали относительно крупные покупки валюты нерезидентами. На рынке поговаривают, что они не слишком оптимистично настроены относительна переговоров украинских чиновников (они сейчас пребывают с визитом в Вашингтоне) с МВФ.

"Объем сегодняшних торгов достиг $130 млн, что для пятницы необычно много. Покупали в основном нерезиденты. И хотя статистику мы увидим не раньше понедельника, есть все основания полгать, что они начали распродавать украинские ОВГЗ и выходить из страны. Причиной тому может быть, к примеру, невнятные заявления наших властей о ходе переговоров с МВФ", – предположил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

И добавил, что невзирая на очень высокую доходность, гривневые облигации интересны иностранцам только при условии продолжения сотрудничества с ключевым кредитором нашей страны. В этом контексте, тот факт, что покупка валюты нерезидентами уже не первый день формирует повестку дня на межбанке, является тревожным сигналом. Еще одним фактором давления на гривну, по мнению эксперта, стали ожидания снижения учетной ставки НБУ на 1-1,5%.

"Сегодняшние торги прошли под знаком превышения спроса над предложением, спровоцировавшего очередной переход курсового рубикона 25,0 грн/$: вчерашний разворот тренда стал сигналом для продавцов придержать валюту, что немедленно подогрело интерес к ней как со стороны как импортеров, так и спекулянтов. Дополнительным фактором роста курсовой волатильности стало укрепление евро к доллару до 2х-месячного максимума как еще одна точка приложения спекулятивных усилий. Наличный рынок оперативно развернулся вслед за межбанком, но обогнать его пока не успел", – в свою очередь отметил директор казначейтсва банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средний курс продажи доллара в банковских кассах за день вырос на 5 копеек до 25,10-25,15 грн/$. При этом минимальный ценник подтянулся до 25,0 грн/$, а некоторые финучреждения продавали валюту людям вечером в пятницу по 25,30 грн/$. Выкупали "американца" в рамках 24,70-25,04 грн/$.

Менялы на черном рынке повышали котировки чуть медленнее, чем их коллеги на межбанке. К вечеру они торговали валютой в среднем по 25,05-25,15 грн/$. А курс продажи ставили в диапазоне 25,05-25,06 грн/$.

По оценкам Олега Куринного, в понедельник торги будут проходить в диапазоне 25,00-25,10 грн/$. А вот Василий Невмержицкий настроен менее оптимистично. Он прогнозирует уверенное движение курса за пределы отметки 25,15 грн/$. По крайней мере, если за выходные из Вашингтона не придут хорошие новости.

Ранее сообщалось, что доллар пошел в рост 18 октября. Что происходило на межбанке, в обменках и банках перед выходными.

Также мы писали, что спрос нерезидентов на валюту резко повысил курс доллара в Украине.