В пятницу, 18 октября, цена нефти марки Brent снова начала снижаться и опустилась до $59,8 за баррель. Об этом пишет "Интерфакс".

Негативное влияние на участников рынка оказывают данные о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Однако эта тема частично нейтрализовалась положительными сигналами со стороны как китайских, так и американских НПЗ, сообщают аналитики.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:19 по киевскому времени подешевели на $0,10 (на 0,17%) - до $59,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,16 (на 0,30%) - до $54,09 за баррель. С начала этой недели цена обоих видов нефти снизилась примерно на 0,8%.

Темпы экономического роста в Китае в июле-сентябре замедлились до 6% с 6,2% во втором квартале, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем ожидали 6,1%.

В сентябре объемы переработки китайских НПЗ выросли на 9,4% в годовом выражении - до 56,49 млн тонн. Это обусловлено как вводом в строй новых мощностей, так и возобновлением работ ряда независимых НПЗ после ремонта.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение всего на 4 млн баррелей. Резервы бензина сократились на 2,56 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,8 млн баррелей бензина и на 2,6 млн баррелей дистиллятов.

Напомним, вчера, 17 октября, цены на нефть пошли вниз после новостей о росте ее запасов в США.

Также мы писали, что 16 октября нефть начала активно расти в цене после новостей из Китая и США.