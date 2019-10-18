По словам, сына задержанного Олега Гладковского, его отца якобы взяли из-за портрета Путина, который тот не задекларировал (хотя следствия называет другие причины).

"Страна" взяла комментарий об этом у художника Даниэля Грина, автора портрета.

"Гладковский купил не портрет Путина, а полноразмерный эскиз. Сам портрет находится в Лос-Анджелесе. За эскиз он заплатил, в отличие от той скульптуры, которую он мне заказал в подарок Петру Порошенко на день рождения и деньги так и не отдал, зная, что я был сотником Майдана на революции", - сказал Грин.

"Страна" ранее уже подробно писала об этой истории с кидаловом.

Впрочем, цену, за которую Гладковский купил эскиз портрета Путина, художник называть отказался.

"Сын Гладковского заявил, что его задержали из-за портрета Путина, который я сделал я вместе с Дарьей Марченко. Не знаю, так ли это. Но картина ценная, безусловно. И если он ее не задекларировал, возможно, и она стала причиной. Но мне сложно комментировать, потому что я не знаю, что официально ему НАБУ инкриминирует. Пока это информация от его семьи. Возможно, это с его стороны такая месть мне за то, что я рассказал журналистам о том, что он “кинул” меня со скульптурой, которую он подарил Порошенко. Но вся эта история происходила еще в 2015 году, до скандала в Оборонпроме. Я не хотел повторить судьбу Кузьмы Скрябина и решил уехать из Украины. Мне до сих пор поступают угрозы со стороны сторонников Путина, а с некоторых пор еще и от сторонников Порошенко. У меня есть веские основания опасаться за свою жизнь", - говорит Даниэль Грин.

И напоминает библейскую историю про Амана и Мордехая.

"Правитель Персии Аман начал конфликтовать с одним бедным евреем, Мордехаем. Тот говорил, что не будет поклоняться Аману. И Аман решил убить всех евреев, не только Мордехая. В итоге повесили самого Амана. Гладковский не думал, что силовые органы Украины смогут ему что-то сделать за его махинации в Укроборонпроме. Но дело в том, что побеждают не Галиафы, а Давиды. Есть высшие силы и карма. И настоящая сила в правде. Я желаю всем добра и мира", - заявил Даниэль Грин.

Напомним, 17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации). Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 19 октября ему планируют избрать меру пресечения.

Отметим, это подозрение не связано со скандалом с контрабандойроссийских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.

В фабуле этого дела говорится, что владельцы нескольких фирм вместе с должностными лицами СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов и "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

Также мы писали, что САП объявила Гладковскому подозрение в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений