Подозрение народному депутату и бывшему президенту Украины Петру Порошенко будет предъявлено, когда будет получено достаточное количество доказательств. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко.

На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор отметил: "Не скажу".

Напомним, в июле юрист Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров экс-президента Украины Петра Порошенко в Панаме.

Ранее сообщалось, что Рябошапка рассказал, как передал дело Стерненко в СБУ, что выводит его из под ответственности за убийство. Видео.