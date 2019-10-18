В субботу, 19 октября, природа подарит Украине очередной теплый и солнечный денек. Как сообщают в Укргидрометцентре, на всей территории страны ожидается безоблачная и сухая погода. Ночью и утром возможен туман. В западных и северных областях - местами.

Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью опустится до +4-9 градусов, на побережье морей до +12. А днем воздух прогреется до +17-22 градусов.

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Также синоптики предупреждают о желтом уровне опасности в связи с ночным и утренним туманом. 19 октября ночью и утром в южных, центральных и восточных областях туман, видимость 200-500 м.

В период 18-21 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики шести ресурсов дали долгосрочный прогноз погоды на октябрь для Киева.

Также мы сообщали, что в Берлине экоактивисты перекрыли центр города и требуют объявить чрезвычайное климатическое положение.