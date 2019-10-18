В течение ближайших недель миссия Международного валютного фонда снова приедет в Украину. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, представители МВФ в Украине будут обсуждать новую программу расширенного финансирования EFF. Правда, о сумме возможной будущей программы, по его словам, говорить рано.

"Мы намерены послать миссию через пару недель (a couple of week), чтобы продолжить обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал", – сказал он.

Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного ПриватБанка, Томсен подчеркнул критическую важность государства предпринимать усилия для минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками.

Напомним, Международный валютный фонд в конце сентября закончил миссию в Украине. По итогам работы глава миссии Рон ван Роден заявил об обсуждении новой программы финансирования Украины, которое состоится в ближайшие недели.

После этого представители Украины вели переговоры с МВФ в США. В НБУ заявили, что главное требование Фонда для подписание новой программы финансирования - открытие рынка земли. То есть возможность продавать сельхозугодья. Также в МВФ требуют принятия закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.