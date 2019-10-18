Народные депутаты создали Временную следственную комиссию по изучению законности смены владельцев телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Проект постановления поддержали 278 народных депутатов. Согласно документу, цель комиссии - недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства.

О том, как расценивает такое решение Национальный союз журналистов Украины рассказал ее председатель Сергей Томиленко во время эфира на телеканале "112 Украина", который состоялся 18 октября.

Такое решение, по мнению председателя НСЖУ, очевидно является дополнением к выборочному политическому вниманию власти к определенным телеканалов. И оно фактически продолжает известное решение-призыв предыдущего парламента во главе с командой Петра Порошенко в Совет национальной безопасности и обороны Украины заблокировать работу телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

"Сейчас парламент обновился но фактически попытки давить на некоторые телеканалы остаются. И мы в НСЖУ обеспокоены таким решением. На сегодня декларативно провозглашается борьба за украинское информпространство, защиту от российской агрессии. Это конечно те цели, которые мы поддерживаем, как и поддерживает каждый украинец, но сегодня мы обращаем внимание на то, что временная следственная комиссия традиционно в Украине создается по инициативе оппозиции, как вариант общественно-парламентского контроля действий власти. И только тогда уже используются какие-то дополнительные механизмы надзора за той или иной проблемной ситуацией, - рассказывает Сергей Томиленко.

Сегодня у нынешней властной команды достаточно полномочий для того, чтобы осуществлять предварительное изучение и, соответственно, по признакам уголовного преступления возбуждать дело. В той форме, как все происходит сегодня, - это очевидное давление на телеканал, убежден председатель НСЖУ.

Претензии к языку вражды в эфире телеканала NewsOne являются неубедительными на фоне эфиров "ВатаШоу" или, например, незамеченному Нацсоветом телеэфира с такой прямой речью: "когда у меня есть выбор между христианином и не христианином, я выбираю христианина. Зеленский не проявился как христианин, он еврей ... " или "мечтаю, чтобы массы этих всех леваков, "ватников" и так далее были согнаны на стадион и он был обнесен колючей проволокой и наконец мы бы имели президента, хоть немного похожего на Пиночета".

"Я не адвокатирую редакционную политику ни "112", ни ZIK, ни NewsOne ... Мне не нравится, как просто зрителю, те или иные спикеры, но это мое право не смотреть телеканал, если не нравится. Но это право телеканала приглашать и не бояться приглашать тех спикеров и политиков, которые официально в Украине не преследуются. НСЖУ против того, чтобы политизация стала правилом. Сегодня воюют с одними телеканалами, а завтра скажут Ринат Ахметов и его медиа-группа каким-то образом связаны с оккупированными территориями, получают выгоду и т.д. и начнут "глушить" каналы Ахметова ..." - говорит Сергей Томиленко.

Для НСЖУ, а также европейских и международных партнеров Союза, прежде всего важно получить от власти физическую защиту журналистов и защиту прав работников СМИ. У журналистов накопилось много вопросов, ответы на которые они не получают. Зато есть различные следственные группы, которые помогают не журналистам, а политикам.

"В прошлом политическом сезоне власть во главе с Петром Порошенко создавала немало проблем разным телеканалам и таким образом достигала влияния на редакционную политику. Сейчас трудно сказать, что стоит за всеми этими действиями: попытки повлиять на редакционную политику или определенная политическая цель - борьба с политическими оппонентами. Сейчас мы говорим о Опоплатформе, которая является политическим оппонентом "Слуги народа". Таким образом идет влияние на медиа, владельцами которых являются представители оппозиционной политической силы. Мы сторонники честной дискуссии и не надо демонизировать отдельные медиа. На сегодня стоит цель, созданием такой комиссии, чтобы для внешнего мира упаковать репрессивные действия вот и парламент увидел определенные проблемы, и медиа-регулятор и прочее. Но избирательность и отсутствие диалога - очевидны", - добавил глава НСЖУ.

Ранее "Страна" писала о том, что 112, NewsOne и ZIK потребовали у Зеленского остановить наступление на свободу слова.

Также мы сообщали, что в Житомире Зеленского встретили акцией протеста против давления на телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik.