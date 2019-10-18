Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что его девушка Анастасия Сличная выгнала его из дома. Об этом он написал в комментарии к ее посту в Facebook.

"Друзья! Подскажите! Куда можно отдать вещи в отличном состоянии?" - написала Анастасия Сличная.

В комментариях к публикации появился Андрей Богдан. "Ребята, у кого можно переночевать? Выгнала меня на улицу", - пошутил Богдан.

"В караоке постелим", - написал в ответ Дмитрий Крейнин. А нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос уточнил: "Бесплатно?"

Скриншот: Facebook/ Anastasiya Slichnaya

Напомним, с Анастасией Сличной Андрея Богдана неоднократно видели на различных мероприятиях, а в интервью "Стране" девушка рассказывала, что они вместе уже около года.

Также мы писали, что недавно пара вернулась из Турции, куда летата для участия в фототуре. Кроме того, Богдан и Сличная вместе ходили на футбольный матч "Украина - Португалия" 14 октября.