Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Вадима Шкавро с должности директора ГП "Киевский бронетанковый завод". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозы невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что концерн уже объявил отбор на должность директора ГП "Киевский бронетанковый завод".

Исполняющим обязанности главы предприятия назначен Владимир Синявский, который ранее был заместителем директора по производству.



Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский посетил Укроборонпром и сделал фото с оружием.

Также мы сообщали, что ГБР расследует, как Киевский бронетанковый завод за 9 миллионов купил у себя же запчасти.