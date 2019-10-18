Угроза невыполнения контрактов и финансовая нестабильность. "Укроборонпром" уволил директора "Киевского бронетанкового завода"
Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Вадима Шкавро с должности директора ГП "Киевский бронетанковый завод". Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозы невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что концерн уже объявил отбор на должность директора ГП "Киевский бронетанковый завод".
Исполняющим обязанности главы предприятия назначен Владимир Синявский, который ранее был заместителем директора по производству.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский посетил Укроборонпром и сделал фото с оружием.
Также мы сообщали, что ГБР расследует, как Киевский бронетанковый завод за 9 миллионов купил у себя же запчасти.