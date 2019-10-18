В пятницу, 18 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 25,11 грн/$1 с 24,88 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 25,09-25,13 грн/$1, тогда как Нацбанк на 21 октября установил официальный курс 25,035071 грн/$1.

По информации Национального банка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 октября снизился до 25,0078 грн/$1 с 24,7202 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 21 октября до 25,035071 грн/$1 по сравнению с 24,733852 грн/$1 на 18 октября 2019 г.

Ранее сообщалось, что курс гривни на межбанке Украины в четверг упал к доллару на 12 копеек.

Также мы писали, что на межбанке курс гривни к доллару укрепился на 3 копейки.