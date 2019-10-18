В пятницу, 18 октября, мэр Харькова Геннадий Кернес впервые приехал в Полтавский апелляционный суд, где должно было состояться рассмотрение апелляцию по делу в отношении него и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, но заседание не состоялось. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Суд решил перенести заседание, так как Блинник и Смицкий расторгли договор с адвокатом Александром Гунченко. Их интересы должны были представляться адвокаты Юлия Плетнева и Наталья Плиса, которые в суд не явились. Плетнева сообщила, что находится за границей на лечении. Причина неявки Плисы неизвестна. В отсутствие адвокатов двух обвиняемых суд не стал рассматривать дело. Заседание перенесли на 11:00 15 ноября.

По мнению прокурора Александра Ганилова, такая тактика направлена на затягивание рассмотрения дела. Его коллега заявил также, что таким образом нарушается право потерпевших на правосудие и рассмотрение дела в разумные сроки. Гособвинители просили суд назначить Смицкому и Блиннику дополнительных адвокатов из центра правовой помощи.

В свою очередь адвокат Кернеса Лидия Изовитова усомнилась в полномочиях гособвинителей в связи с вступлением в силу изменений законодательства о прокуратуре. Поэтому коллегия судей обязала прокуроров Ганилова и Емца предоставить в следующее заседание подтверждение своих полномочий.

Напомним, Геннадия Кернеса, Виталия Блинника и Евгения Смицкого обвиняют в похищении, истязаниях и угрозах убить активистов харьковского Евромайдана Александра Кутянина и Сергея Ряполова в 2014 году.

10 августа 2018 Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников. Судья Антонов расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения. Позднее в тот же день в прокуратуре заявили, что это решение считают неправосудным, а против Антонова будет заведено дело. Решение о закрытии дела обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.