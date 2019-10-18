Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что СБУ расследует нападения на активистов в Одессе, поэтому дело радикала Сергея Стерненко, который убил человека, с точки зрения генпрокурора, логично передать для расследования органами СБУ.

Об этом он заявил в пятницу, 18 октября, на внеочередном заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, в Одессе были совершены нападения на активистов, некоторые из которых получили тяжкие телесные повреждения.

"Нельзя рассматривать каждый из них отдельно, это система. Все эти дела расследует Служба безопасности Украины, поэтому так как нападение на Стерненко было частью этой системы, было логично объединить их в рамках одного органа досудебного расследования.

Закон УПК предполагает, что генпрокурор может передать это дело любому органу досудебного расследования. СБУ может на в Одессе ресследовать эти преступления, а если генеральный прокурор в соответствии с УПК поручил этому органу досудебного расследования расследовать это производство, то этот орган будет и обязан его расследовать", - сказал Рябошапка.

Видео: YouTube/Страна.ua

Напомним, радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора" и сотрудничал с СБУ, а в 2018 году неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей.

В сентябре этого года полиция была готова уже объявлять Стерненко подозрение, но это заблокировал Рябошапка и передал дело в СБУ. В тоже время СБУ не расследует дела об убийстве (это не их подследственность). Дело, в рамках которого Служба будет заниматься Стерненко касается нападений на активистов. То есть Стерненко проходит там не как потенциальный подозреваемый в убийстве, а как жертва нападения. Именно поэтому передача дела в СБУ равносильно выводу Стерненко из под ответственности за убийство. Однако, генпрокурор игнорирует этот очевидный факт и пока не собирается, как видим, менять своего решения о передаче дела в СБУ.

Также мы писали, что в Генпрокуратуре подтвердили передачу дела Стерненко в СБУ.