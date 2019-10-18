В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори - с 25 сентября заболели 8 студентов. Об этом сообщается на сайте Черновицкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения.

Накануне в Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА заседал оперативный штаб по реагированию на эпидемическую ситуацию по заболеваемости корью в области. Штаб пришел к выводу, что для преодоления вспышки в высших учебных заведениях необходимо назначить координаторов для сотрудничества с департаментом здравоохранения, которые будут оперативно сообщать информацию о новых случаях заболевания корью в их вузах, собирать и обобщать информацию о вакцинации всех студентов.

Также в вузах планируют развернуть работу временных пунктов прививок. Во время заседания обратили внимание на организацию медицинского наблюдения за теми, кто контактировал с больными корью.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве сообщили о смерти 5-летнего ребенка, который не был привит от кори.

Также мы сообщали, что Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью в 2018 году.