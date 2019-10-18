В пятницу, 18 октября, на внеочередном заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности генпрокурор Руслан Рябошапка прокомментировал "сахарный скандал", в котором фигурировало имя его заместителя Виктора Трепака.

"На самом деле, Трепак не является участником этой ситуации. Его просто упоминали. Мы с вами знаем... И меня упоминают в разных контекстах... Трепак не знал, не знает и не когда не коммуникацировал с этим человеком. И никакой роли в ситуации не играл. Но ознакомился с ней уже после того, как прочитал в СМИ про это", - заявил Рябошапка.

По словам генпрокурора, после скандала в ГПУ подняли два производства, которые связаны с фигурирующего в переписке завода "Океан".

"Мы подняли эти два производства и сейчас изучаем, касательно чего там был интерес... Одно из производств связано с самыми высокопоставленными лицами нашей страны. Это "Океан", судостроительный завод в Николаеве, к которому могут быть причастны люди, занимавшие высочайшие посты в стране, мы сейчас разбираемся... Я просил бы сразу попросить не обращаться ни ко мне, ни к заместителям генпрокурора, ни к другим людям с подобными вещами: поговорить про то, про другое", - сказал Рябошапка.

Напомним, 6 октября Вячеслав Медяник в WhatsApp разговаривал с неким Сашей Яровым, который просил нардепа помочь решить вопросы с сахаром и океаном, дела которых находятся в ГПУ и НАБУ. Депутат пообещал пообщаться с Виктором Трепаком, заместителем генпрокурора, и разобраться в ситуации. "Страна" сняла эту переписку, после чего возник большой скандал.

После этой ситуации сам замгенпрокурора Трепак открестился от нардепа Медяника и его сахара.