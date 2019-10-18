Верховная Рада поддержала за основу проект изменений в закон о госбюджете на 2019 год № 2283. Об этом сообщает "112 Украина".

Уточняется, что документ был представлен земестителем министра финансов Юрием Джигирем.

"Большой блок изменений, они технические, они направлены на то, чтобы обеспечить реорганизацию министерств. То есть ряд министерств у нас организационно сливаются, и нам надо это отразить в бюджете 2019 года уже сейчас", - сказал Юрий Джигир.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на:

зарплаты шахтеров, погашение долгов шахт за электроэнергию - 1 000,0 млн грн;

платежи по выполнению государством гарантийных обязательств - 1 677,7 млн грн;

нацбезопасность и оборону - 1 361,9 млн грн, деньги направят на увеличение уровня денежного обеспечения до уровня выплат в ВСУ представителям ГПСУ, СБУ, Нацгвардии, ГУР Минобороны, управления госохраны (администрации ГПСУ - 681,5 млн грн, СБУ – 460,4 млн грн, Нацгвардии - 150,0 млн грн, ГУР Минобороны - 40,0 млн грн, управление госохраны - 30,0 млн гривен);

обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (резервный фонд) - 500,0 млн грн.

Изменения планируют воплотить за счет уменьшения таких расходов:

по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 21 627,7 млн гривен. Отклонение фактически осуществленных платежей по обслуживанию государственного долга от запланированных обусловлено в основном тем, что темпы девальвации национальной валюты за январь-август 2019 года были фактически меньше учтенного бюджетом уровня и фактические ставки, по которым осуществлялись платежи по обслуживанию государственного долга, были ниже, чем те, которые прогнозировались во время осуществления ориентированных расчетов расходов на погашение обязательств по привлеченным кредитам;

по бюджетной программе "Выполнение долговых обязательств по кредиту, привлеченному под государственную гарантию для реализации проекта "Создание Национальной спутниковой системы связи" в объеме 1 468,5 млн грн;

по бюджетной программе "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи" в сумме 800,0 млн грн;

по бюджетной программе "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" в сумме 540,2 млн грн;

по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" в сумме 200,0 млн грн;

по бюджетной программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" в объеме 10,4 млн гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ ожидает в Украине более низкий рост ВВП и меньшую инфляцию, чем заложены в госбюджете-2020.

Также мы сообщали, что в Оппозиционной платформе отказались голосовать за проект госбюджета-2020.