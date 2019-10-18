Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО и его близкого соратника Олега Гладковского является "феерическим зрелищем" новой власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но к первому антракту, зрители увидят, что в театральном буфете - пусто", - написал Порошенко, намекая на бюджет-2020, который 18 октября парламент поддержал в первом чтении.

Скриншот: Facebook/Петр Порошенко

Видео: Facebook/Петр Порошенко

Напомним, 17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации). Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 19 октября ему планируют избрать меру пресечения.

Отметим, это подозрение не связано со скандалом с контрабандойроссийских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.

В фабуле этого дела говорится, что владельцы нескольких фирм вместе с должностными лицами СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов и "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

Также мы писали, что САП объявила Гладковскому подозрение в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений