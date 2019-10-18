Верховная Рада не планирует изменять формат проведения судебной реформы, предложенный президентом Владимиром Зеленским, несмотря на недовольство со стороны западных стран. Об этом со ссылкой на председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамию пишет Gazeta.ua.

Комментируя письмо с критикой судебной реформы от послов Евросоюза, Великобритании, Канады и Германии, а также гендиректора ЕБРР в странах Восточной Европы, Арахамия заявил, что реакции от украинского парламента не последует.

"Мы не будем реагировать. Будем показывать, что перезагрузка судебной власти с привлечением международных экспертов работает. Тогда риторика существенно изменится. К тому же, хочу подчеркнуть, что никакие послы не могут вмешиваться в государственные дела. Если послы хотят что-то изменить в этом государстве, пусть получают украинское гражданство, баллотируются в Верховную Раду, приходят в парламент и голосуют", - сказал Арахамия.

Напомним, письмо дипломатов было направлено спикеру Рады Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку, главе ОП Андрею Богдану, генпрокурору и ряду глав комитетов Верховной Рады. В нем они выразили беспокойство по поводу некоторых элементов законопроекта о независимости судей. Также послы указали, что недопустим планируемый повторный отбор судей Верховного Суда и сокращение его количества без четкой процедуры в непонятные сроки.

"Страна" подробно разбиралась, в чем смысл "судебной революции", за которую проголосовала Рада.

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