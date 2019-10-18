На саммите членов ЕС не смогли согласовать начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании. Еврокомиссар предупредил о рисках серьезных последствий от этого для региона Западных Балкан.

Об этом сообщает "Европейская правда". Еврокомиссар обвинил членов ЕС в невыполнении своих обязательств.

"Это вызывает чрезвычайное разочарование. Теперь страны-члены (ЕС - Ред.) должны объяснить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан", - говорится в твиттер-микроблоге еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнеса Хана.

Также заявляется, что теперь появился риск дестабилизации на Западных Балканах.

"Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в ​​наших общих интересах", - добавил еврокомиссар Хан.

Франция, а также Дания и Нидерланды противятся открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

В Париже говорят, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди них называют запланированный выход Британии из ЕС (Brexit), рост Китая, миграция и другое. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении к ЕС.

Сейчас в ЕС рассматривают возможность перенести открытие переговоров на апрель 2020 года или на объявленный саммит ЕС-Западные Балканы в Загребе в следующем мае.

Фото: twitter.com/jhahneu

Как сообщала "Страна", министр по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Дмитрий Кулеба признал, что в ЕС даже не задумываются над вопросом вступления Украины.

Напомним, что из-за действующего соглашения об ассоциации с ЕС в Украине с полок могут исчезнуть ряд наименований продуктов, таких как шампанское или сыр фета. Они защищены авторским правом стран-членов Евросоюза.