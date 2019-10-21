В Украине до конца октября ожидаются две мощные магнитные бури. Они пройдут одна за другой, 24 и 25 октября.

26 числа все еще будет сохраняться повышенная солнечная активность. Но после этого магнитосфера успокоится и бурь не будет почти до середины ноября.

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Что такое магнитная буря

Геомагнитная буря представляет собой возмущение магнитосферы Земли под влиянием Солнца. Это случается, когда потоки солнечного ветра поступают к Земле и начинают взаимодействовать с ее магнитосферой.

В результате вспышек на Солнце в космическое пространство выбрасывается огромное количество протонов и электронов, и часть их за один или два дня достигает земной атмосферы. Магнитное поле Земли захватывает заряженные частицы из космического пространства. Слишком сильный поток частиц возмущает магнитное поле планеты, из-за чего характеристики магнитного поля сильно и быстро меняются. При геомагнитной буре усиливается кольцевой ток Земли, который постоянно присутствует в радиационных поясах планеты.

Возмущение магнитного поля оказывает негативное состояние как на связь и электронику, так и на физическое самочувствие людей, особенно метеозависимых. Могут обостриться хронические заболевания. Многие в этот период жалуются на головные боли, усталость, вялость, сонливость, головокружения, тахикардию и другие малоприятные симптомы.

Правда, наука пока однозначно не доказала влияние (или не-влияние) магнитных бурь на здоровье, и часть экспертов считает, что ухудшения самочувствия могут быть вызваны психологическими причинами. Тем не менее, стоит прислушаться к рекомендациям врачей, чтобы облегчить себе период магнитной бури.

Как пережить магнитную бурю

В период магнитной бури врачи советуют отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи. Также рекомендуется пить побольше воды.

Необходимо как следует высыпаться. Старайтесь ложиться спать не поздно и следить за тем, чтобы время сна составляло не менее 8 часов.

Утром стоит сделать зарядку, принять котрастный душ. Это нужно для того, чтобы разогнать кровообращение и размять суставы.

Проводите как можно больше времени на свежем воздухе. Солнечный свет - это источник витамина D, а также благодаря ему усиливается выработка гормонов, которые способствуют хорошему настроению. Также прогулка - это отличный вариант физической активности.

А вот от серьезных спортивных тренировок лучше отказаться, чтобы не перенагружать организм. Стоит избегать любых видов стресса - как физического, так и психологического.

Гипертоникам, людям с хроническими заболеваниями необходимо при магнитной буре всегда иметь под рукой лекарства, которые они обычно пьют.