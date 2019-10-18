Во время суда, где избирали мру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, пострадал журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в соцсети.

Дмитрий Кучер (на суде представлял проект блогера Анатолия Шария) заявил, что прямо в зале на него напала экс-нардеп и соратница Пашинского Татьяна Черновол.

"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у госпожи Чорновол об ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновил меня поцарапала", - рассказал в комментарии НСЖУ Дмитрий Кучер и добавил, что у  него есть видеозапись инцидента.

После нападения со стороны Черновол Дмитрия Кучера попытался вытолкнуть из зала товарищ экс-нардепа.

"Я решил этого не терпеть, стал в стойку и оттолкнул его корпусом. После этого он меня больше не трогал", - рассказал Дмитрий.

На место происшествия журналист вызвал полицию. А также написал заявление о препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Журналист Дмитрий Кучер. Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Татьяна Черновол устроила истерику на брифинге главы ГБР Романа Трубы.

Также мы сообщали, что черкасская журналистка заявила об угрозах со стороны главы райсовета.

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