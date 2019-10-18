В словах Разумкова нашли специальный шифр, чтобы подсказать "слугам народа", как надо голосовать
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков использует специальный словесный шифр, чтобы указать депутатам "Слуги народа", как голосовать за те или иные законопроекты. Об этом пишет LB.ua.
Журналисты проследили, что перед голосованиями в Раде Разумков говорит: "Прошу определиться и голосовать" или "Прошу поддержать и голосовать". В первом случае это знак о необходимости отдать свой голос против, во втором - за.
В качестве доказательств журналисты приводят стенограммы заседаний Верховной Рады. Так, например 29 августа, в первый день работы нового созыва парламента, было принято наибольшее количество законопроектов.
В этот день руководство парламента основном просило депутатов "поддержать" вопросы повестки дня, то есть голосовать "за". А когда речь шла об избрании кандидатуры на должность вице-спикера, относительно всех кандидатов Дмитрий Разумков призывал депутатов "определяться". И только когда ставил на голосование кандидатуру Елены Кондратюк (которая в итоге стала вице-спикером) - "поддержать".
И даже когда правка (например, по уголовно-процессуальному законодательству) подана депутатом не фракции "Слуги народа", в частности, Григорием Мамкой (ОПЗЖ), решения принимают после "кодовых" слов.
Напомним, недавно спикер Разумков пообещал выключить в Раде "турборежим".
Также мы писали, что спикер Разумков заявил, что зал Верховной Рады - это не столовая.