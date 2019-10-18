Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков использует специальный словесный шифр, чтобы указать депутатам "Слуги народа", как голосовать за те или иные законопроекты. Об этом пишет LB.ua.

Журналисты проследили, что перед голосованиями в Раде Разумков говорит: "Прошу определиться и голосовать" или "Прошу поддержать и голосовать". В первом случае это знак о необходимости отдать свой голос против, во втором - за.

В качестве доказательств журналисты приводят стенограммы заседаний Верховной Рады. Так, например 29 августа, в первый день работы нового созыва парламента, было принято наибольшее количество законопроектов.

В этот день руководство парламента основном просило депутатов "поддержать" вопросы повестки дня, то есть голосовать "за". А когда речь шла об избрании кандидатуры на должность вице-спикера, относительно всех кандидатов Дмитрий Разумков призывал депутатов "определяться". И только когда ставил на голосование кандидатуру Елены Кондратюк (которая в итоге стала вице-спикером) - "поддержать".

И даже когда правка (например, по уголовно-процессуальному законодательству) подана депутатом не фракции "Слуги народа", в частности, Григорием Мамкой (ОПЗЖ), решения принимают после "кодовых" слов.

Напомним, недавно спикер Разумков пообещал выключить в Раде "турборежим".

Также мы писали, что спикер Разумков заявил, что зал Верховной Рады - это не столовая.