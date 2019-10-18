Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала постановление генпрокурора Руслана Рябошапки, подписанное собственноручно, которым он отправил расследованное дело радикала Сергея Стерненко в Главное следственное управление СБУ. Документ Лукаш опубликовала в своем Facebook.

"Это - укрывательство. Иначе не оценишь," - заявила Елена Лукаш.

"Оказывается, прокурор ЛИЧНО рассмотрел материалы производства по убийству, и в НИХ, это - ключевое слово, ВНУТРИ этих материалов об УБИЙСТВЕ, внезапно обнаружил данные о нападениях на Стерненко С.В., к которым могут быть причастны сотрудники полиции. Более того, Рябошапка увидел "тесную связь" между убийством и нападением, что, по моей оценке, является ЛОЖЬЮ", - пишет она.

И добавляет, что "тесная связь" была между Рябошапкой и Стерненко "во время их позорной встречи, которая состоялась 12 сентября в 12:00". Он отмечает, что вдову убитого, Олесю Кузнецову, Рябошапка до сих пор не принял.

Также Лукаш пишет, что "Рябошапка озабочен, что Нацполицией проводится "не эффективное досудебное расследование". "Это - ложь, так как Нацполиция, после достаточно тщательного расследования и ряда экспертиз, направила проект подозрения Стерненко в Генпрокуратуру на согласование. Проект подозрения в убийстве гражданина Украины пятью ударами ножа и ранении ножом другого гражданина- Исайкула О.О.", - сообщает она. И добавляет ,что "Рябошапка подозрение не согласовал, а "дело сбагрил в СБУ, проигнорировав решение суда и, предполагаю, приняв такое решение после встречи со Стерненко".

Она также анализирует подпись Рябошапки и указывает на элементарную грамматическую ошибку в тексте документа. "Подобные колечки в подписи, уходящие вниз, по мнению экспертов, говорят о пессимизме человека и о том, что такие люди-колечки не доводят начатое до конца, они легко переключаются на другие дела", - сообщает Лукаш.

"Кстати, готова поспорить, что Рябошапка и Сытник развалят все дела свинооборонпрома. Это можете записать. И дело не в подписи. Причины очевидны – они одного поля ягоды. И я не понимаю, чем они отличаются", - считает экс-министр юстиции.

И напоследок высказывает о грамматической ошибке в документе: "Мы все ошибаемся, и я в том числе, особенно когда пишем по дороге в телефоне, но ошибки в процессуальном документе, ошибки Генерального прокурора – это другое. Буду краткой, мсье Рябошапка! Слово "кримінальний" пишется именно так, через "і". "Криминальний вы наш". Тесты бы вы не сдали. Никакие. Никуда. И диктант тоже". "И на вашей репутации ВСЕГДА будет висеть дело Стерненко. Всегда", - подытожила Лукаш.

Фото: facebook.com

Напомним, радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора" и сотрудничал с СБУ, а в 2018 году неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей.

Отметим, что Зеленский прокомментировал дело Стерненко.

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