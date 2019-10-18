Цена на газ для Украины при прямых поставках из России может быть на 20% ниже нынешнего уровня. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей в Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - сказал Миллер.

"Надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - заявил глава "Газпрома".

При этом Медведев высказал мнение, что покупка Украиной газа на 25% дороже является ее правом.

"К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право. Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%", - заявил премьер-министр РФ.

Напомним, российский "Газпром" выдвинул Украине ряд условий при выполнении которых компания готова подписать с украинской стороной новый контракт по транзиту газа.

Ранее "Страна" писала о том, что Польша опровергла заявление "Нафтогаза" и объяснила, почему не может увеличить поставки газа в Украину.