Суд Киевской области с 7 мая до сих пор не рассматривает ходатайство о содержании под стражей бывшего народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом говорится в ответе ГПУ в ответ на запрос Радио Свобода.

"7 мая 2019 прокурорами заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской горрайонный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые до настоящего времени судом рассмотрены", - говорится в ответе ГПУ.

В ГПУ отметили, что настаивают на аресте Савченко и Рубана, "учитывая наличие обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений", рисков, они могут скрываться от суда, влиять на свидетелей или препятствовать проведению иным образом.

Генеральная прокуратура заявляет, что предотвратить эти риски путем применения более мягких мер, кроме как содержание под стражей, отсутствует.

Напомним, в конце августа заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана снова перенесли на два месяца. Рубана и Савченко задержали в марте 2018 года по ряду обвинений, в частности, о подготовке теракта.

В ночь на 16 апреля 2019 года они вышли на свободу после того, как закончился срок их ареста, а новой меры пресечения суд им не выбрал. Выход Савченко и Рубана из СИЗО раскритиковали в прокуратуре.