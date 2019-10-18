Команда Владимира Зеленского ищет SMM-специалиста для продвижения страниц Министерства цифровых трансформаций в социальных сетях. Об этом свидетельствует пост, размещенный в Facebook.

"Крутой контент-креатор" нужен в команду для того, чтобы разрабатывать стратегию продвижения и коммуникации в соцсетях, формировать осведомленность общества про деятельность министерства и контролировать репутацию. Требования к кандидату - 3 года опыта в SMM, навыки работы с рекламой в Facebook и Instagram, умение работать с графическими редакторами и готовность отслеживать и применять трендовые digital-инструменты в соцсетях. Другие подробности о вакансии не приводятся.

Чтобы отыскать специалиста, команда Зеленского запустила платную рекламу в Facebook. Заинтересовавшимся предлагают оставить заявку.

Скриншот: Facebook

Отметим, совсем недавно произошел скандал, связанный с SMM-щиками из команды Зеленского. На Facebook Офиса президента Украины перепутали Латвию с Литвой.

После этого заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что автор этой публикации в аккаунте ОП в Facebook "получил взыскание и географический атлас в подарок".