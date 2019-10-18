Ровенский апелляционный суд взял под стражу старшего солдата, подозреваемого в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю, который впоследствии скончался. Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Уточняется, что таким образом, суд поддержал позицию военной прокуратуры Ровенского гарнизона и отменил постановление суда первой инстанции, который освободил подозреваемого из-под стражи под личное обязательство. Теперь военнослужащий будет находиться под стражей до 1 декабря.

В прокуратуре сообщили, что 27 июля нетрезвый старший солдат во время конфликта на почве личных отношений нанес потерпевшему многочисленные удары. От полученных травм мужчина впоследствии скончался.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Ранее "Страна писала о том, что на полигоне под Ровно внезапно скончался мобилизованный военнослужащий.

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