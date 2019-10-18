В пятницу, 18 октября, Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о создании независимого оператора газотранспортной системы (анбандлинг ГТС). Законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" поддержали 286 нардепов.

"Нам очень важно утвердить его в 1-м чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией", – заявил перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук. Гончарук добавил, что в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся два месяца до конца года завершить сертификацию независимого оператора ГТС.

Изменения вносятся в Хозяйственный кодекс, Земельный кодекс, закон о трубопроводном транспорте, о лицензировании видов хозяйственной деятельности, об управлении объектами государственной собственности и некоторые другие законы.

Законопроект устанавливает, что компания, которой передаются объекты государственной собственности с целью создания оператора газотранспортной системы (а также системы передачи электроэнергии), должна быть полностью независимой в принятии решений по использованию, эксплуатации, обслуживанию, планированию, развитию и их финансированию.

Оператор ГТС может принадлежать исключительного государству или субъекту хозяйствования, которое принадлежит государству. Стоит отметить, что по словам Александра Качура, его фракция, "Слуга народа", настаивает, что ГТС должна быть только в государственной собственности, и между первым и вторым чтением они впишут в закон предохранители, чтобы не было ее отчуждения. Об этом, по словам нардепа, фракция договорилась ранее на встрече с Гончаруком.

Оператором газотранспортной системы будет одноименная компания "Оператор ГТС Украины". Ее выведут из состава группы "Нафтогаз" и отдадут в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

"ОГТСУ" уже подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы.

Напомним, что до конца года Украина обязана завершить анбандлинг, то есть выделение функции транспортировки газа в отдельную компанию. Для этого необходимо принять ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат полную имплементацию требований Третьего энергопакета в регуляторную базу Украины. Очередной раунд трехсторонних газовых консультаций Украина-РФ-ЕС назначен на 28 октября.

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