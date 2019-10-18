Погода в Украине на ближайших выходных, 19 - 20 октября, будет теплой и солнечной. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов. Поскольку при такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень маленькие и очень ленивые", - написала Диденко.

По ее словам, в Украине 19 - 20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами. Температура воздуха ночью составит +6...+12 градусов, днем ​​+17...+24 градуса. Также ожидается ветер южных направлений, 3-8 м/с или просто штиль. В Киеве в субботу и воскресенье погода будет такой же, как в четверг и пятницу: без осадков, около +20 градусов.

Следующая неделя начнется так же, ближайшее ощутимое похолодание, однако не существенное, до +15...+19 градусов, ожидается 23 октября. По данным синоптика, в ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не предвидится.

"Таки придется покупать увлажнители воздуха, потому что атмосфера пока загуляла над западным побережьем, поливать Францию, Великобританию, скандинавские страны и Испанию. А у нас, похоже, "бабье лето" вознамерилось перейти плавно в "бабью зиму"", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, ранее синоптик уже пообещала украинцам тепло и туманы до конца следующей недели.

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