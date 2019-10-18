В военном госпитале Киева скончался солдат срочной службы, который 13 октября был доставлен из танкового учебного центра "Десна" (Черниговская область). Об этом "Страна" узнала из собственных источников в военном госпитале.

Парню 14 октября исполнилось 25 лет. В сопроводительных документах было указано, что тяжелую черепно-мозговую травму солдат получил "при падении на лестничном пролете в своей части". К сожалению врачи военного госпиталя не смогли его спасти и 17 октября он умер.

Такими случаями должна заниматься военная прокуратура, так как полицейских не допускают на территорию части. Однако учитывая реформы и фактически расформирование военной прокуратуры, не исключено, что этот странный случай командирам "Десны" удастся замять и списать на несчастье. Но тот факт, что молодой человек упал накануне дня рождения с лестницы - вызывает ряд вопросов. Источники "Страны" в госпитале допускают, что причиной травм могли стать неуставные отношение или проще сказать -"дедовщина".

Столичная полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство), однако удастся ли докопаться до правды без военных прокуроров и доступа к месту преступления, - большой вопрос.

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