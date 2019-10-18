Известная барбадосская певица Рианна, которая назвала своего отца мошенником и собралась судиться с ним из-за фамилии, опубликовала в соцсети короткое видео, на котором она дефилирует в бикини и прозрачной накидке.

В ролике певица идет по террасе. Видео немного замедлено, поэтому поклонники могут разглядеть все изгибы Ри. На ней черный купальник, в руках - светлая сумка, волосы распущены. По всей видимости, 31-летняя артистка идет к бассейну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 16 Окт 2019 в 4:10 PDT

Сама певица никак не подписала видео, но уже собрала свыше 12 миллионов просмотров и много восторженных комментариев. Ей пишут о том, что такое видео можно смотреть бесконечно долго: "Мы не устаем пересматривать, поставили на повтор", "Прошла как Богиня", "Я в шоке", "Слоу моушен офигенен", "Как же это круто", "Дерзко", "Королева", - пишут ей поклонники.

Рианна нечасто делится секретами своей стройности. В одном из интервью она призналась, что сгонять лишние килограммы ей помогают ее собственные концерты, на которых она выкладывается на все 100%. Певица также отметила, что умеренно тренируется каждый день и заменила алкоголь на воду. Ранее она заметно поправилась, что не ускользнуло от камер фотографов.

Некоторые поклонники предположили, что на Рианне может быть купальник ее собственного бренда "Savage x Fenty", линию которого она запустила в апреле прошлого года.

Напомним, недавно Рианна рассказала о своих нынешних отношениях с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. с ним она встречается уже около трех лет и признается, что чувствует себя счастливой. И даже не против стать мамой.

Рианна стабильно входит в топ-10 самых дорогих певиц мира по версии журнал Forbes. Она зарабатывает примерно $37.5 миллионов в год.