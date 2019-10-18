Предварительный анализ установил, что во время интернет-голосования по избранию членов совета общественного контроля при Государственном бюро расследований (ГБР) в пользу первых 13 кандидатов в рейтинге могло быть применено массовое организованное голосование. По данному факту открыто уголовное производство, заявил директор ГБР Роман Труба. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время не установлена причастность этих 13 кандидатов к организации голосования в их пользу. В то же время, ни к принципам формирования совета общественного контроля, ни к самим членам не должно быть сомнений. Учитывая обнародованную информацию, считаю, что ни один добропорядочный кандидат не должен становиться членом совета общественного контроля, зная, что в нарушение закона за его кандидатуру было организовано голосование", - сказал Труба во время общения с кандидатами.

По его словам, согласно предварительному анализу, обнаружены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о не персональном, а массовом организованном голосовании в пользу первых 13 победителей конкурса.

Директор ГБР отметил, что даже при выявлении возможных правонарушений он обязан назначить состав совета общественного контроля. Вместе с тем он призвал победителей написать заявления о невключении их кандидатур в состав совета для проведения повторного конкурса.

В сообщении ГБР указано, что первое интернет-голосование за состав совета общественного контроля при Госбюро состоялось с 15:00 3 октября по 15:00 4 октября. Граждане Украины могли один раз проголосовать за 15 членов совета из 41 кандидата.

ГБР также проинформировало о признаках возможного массового голосования за 13 кандидатов. Так, выявлены пакеты телефонных номеров, в которых отличаются только последние три цифры. Это около 1100 номеров, которые использовались только при голосовании за 13 кандидатов, что составляет около 30% голосов за каждого из них.

Среди голосов за первых по рейтингу 13 кандидатов доля многократных голосований с одного IP-адреса составляет от 70% до 86%, что значительно превышает средний показатель в 10% для других кандидатов.

Около 400 (10%) голосов за каждого из 13 кандидатов были получены с "одноразовых" электронных адресов, доменов, зарегистрированных за день до голосования. Большинство из них зарегистрировано в одинаковое время.

Кроме того, голосование за 13 кандидатов рейтинга происходило синхронно - одинаковое увеличение голосов в одно время по всем 13-ти.

Ранее "Страна" писала о том, что директор ГБР Труба за сентябрь получил 71 372 грн зарплаты.

Также мы сообщали, о заявлении Трубы, что Порошенко пытается придумать российский след в работе ГБР.