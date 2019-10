Некоторые пользователи сети оказались обмануты распространенной в СМИ информацией о том, что переводчица итальянского президента Серджо Моттореллы, во время их совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, якобы удивленно отреагировала на слова президента США о "союзничестве Италии и США со времен Римской империи", а также "президенте Моцарелле".

Позднее выяснилось, что то, что приписали Дональду Трампу - на самом деле он не говорил. Об этом говорится на фб странице журналиста Максима Скубенко.

На самом деле Трамп даже не произнес, что Италия и США союзники со времен Римской империи. Вот что он сказал на самом деле:

"The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years, to ancient Rome"

Перевод:

"США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, которое датируется тысячами лет, к Древнему Риму".

Также он не называл президента Италии "Моцареллой", а произнес "Серджо Мотторелла", что является действительными именем и фамилией его итальянского гостя.

В заключении подчеркивается, что необычное выражение лица переводчицы было на ней вне зависимости от содержания большей части беседы президентов.

Фото: facebook.com/Maksym Skubenko

Дональд Трамп произносит имя президента Италии и слова о культурном наследии Италии со времен Рима (0 - 0:47):

