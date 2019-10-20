В эти выходные Украина переходит на зимнее время. Мы переведем часы на один час назад в ночь на воскресенье 27 октября. В Украине обычно перевод часов происходит в 4 часа утра.

Распоряжение об отмене летнего времени (соответственно, переходе на зимнее) подписал 23 сентября заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка. В целом же перевод часов регулируется в Украине распоряжением Кабмина еще 1996 года.

История перевода часов

Впервые в мире сезонный перевод часов произошел в 1908 году в Великобритании, откуда эта практика распространилась по миру. Причина этого - чисто экономическая. Время подстраивали под естественный световой день так, чтобы по максимуму экономить электроэнергию.

Особенно заметна выгода от перевода стрелок в пределах географических широт 30-60, куда попадает и Украина. В СССР переход на зимнее и летнее время постоянно осуществлялся с 1981 года, до этого он происходил нерегулярно.

Сейчас эксперты говорят, что эта экономия не так уж и велика, при том, что смена времени наносит какой-никакой, но вред здоровью. Многие страны уже отказались от сезонного перевода часов. Хотела это сделать и Украина еще в 2011 году. Тогда была предпринята попытка отменить зимнее время и остаться на летнем. Однако, во-первых, это менее естественно для биологических часов человека, во-вторых, на летнем времени в западных областях в холодное время года световой день начинался совсем поздно. По этим и некоторым другим причинам в итоге зимнее время вернули.

В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время.

Как привыкнуть к зимнему времени

Несмотря на то, что переход на зимнее время дается людям обычно легче, чем на летнее, все равно это стресс для организма. Поэтому стоит соблюдать довольно простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие в переходный период и дать организму адаптироваться без побочных эффектов.

Почаще гуляйте днем. В прохладное время года пребывание на улице днем ​​помогает простимулировать мозг и заставляет его вырабатывать серотонин. Кроме того, вы получаете дополнительную дозу солнечного света, которого уже начинает не хватать организму.

В течение нескольких дней после перевода часов не стоит планировать важные дела, так как концентрация снижена; также рекомендуется умерить значительные физические нагрузки и поберечь себя.

Уделите максимум внимания правильному питанию. Это необходимо, чтобы организм не испытывал недостатка в питательных веществах.

Обязательно высыпайтесь. Взрослому человеку в сутки требуется не менее 7-8 часов сна.

При обострении хронических заболеваний сразу же проконсультируйтесь со своим врачом.