Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2285 о легализации игорного бизнеса. Об этом сообщается на сайте парламента.

На данный момент текст законопроекта на сайте отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабмин в ходе своего заседания 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса был одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Ранее "Страна" писала о том, что на Луценко завели уголовное дело за владение нелегальным казино.

Также мы сообщали, что на Оболони в Киеве накрыли казино, куда входили по записи через мобильные приложения.