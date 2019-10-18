Массовые беспорядки, которые продолжаются в Гонконге уже несколько месяцев, проходят с участием украинских инструкторов, уже имеющих опыт проведения цветных революций. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции, пишет КП.

"Ситуация там еще не затихла, во многом она еще и осложняется. Осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно?", - говорит Чжан Ханьхуэй.

Он заявил, что цели митингующих достигнуты не будут. "Но вот эта их цель - "жить на уровне Украины" - вполне достижима. Гонконг больше века, до конца 1998 года, был (британской) колонией. Тогда о правах человека почему-то никто не говорил. А сейчас - налеты на полицейских, порча объектов инфраструктуры… Это бандиты!" - уверен дипломат.

По его словам, администрация Гонконга приняла постановление, запретив демонстрантам носить маски. "Такие нормы есть в США и других странах. Но нас критикуют. А вы посмотрите, что в Испании сейчас происходит (массовые протесты сторонников отделения Каталонии - Ред.). Запад говорил: мы можем взять пример у сянганцев. И сам получил то, что поддерживал, - подвел итог Чжан Ханьхуэй.

Напомним, что полиция Гонконга снова применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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